Ракетный эсминец США USS Ross вошел в Черное море

Корабль прошел пролив Босфор ночью.

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross вошел в Черное море. Об этом сообщается в Twitter блога Y?r?k I??k, который отслеживает движение военных кораблей через пролив Босфор.

По данным блога, эсминец США был направлен в Черное море "для поддержки своих союзников". В сообщении отмечается, что корабль прошел пролив Босфор под покровом темноты.

Как сообщается на сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке, 9 февраля эсминец USS Ross прибыл в албанский порт Влера. В сообщении отмечается, что присутствие этого американского военного корабля в Средиземном море показывает приверженность США к обеспечению безопасности в регионе, передает РБК-Украина.

На сайте также говорится, что эсминец участвует в патрулировании в интересах национальной безопасности США в районе операций 6-го американского флота.

USS Ross базируется в городе Рота в Испании . В апреле 2017 года из эсминцев ВМС США USS Porter и USS Ross, находившихся в Средиземном море, были выпущены 59 ракет Tomahawk по аэродрома Шайрат в Сирии, принадлежащем правительственным войскам. Удар был нанесен потому, что с этого аэродрома вылетали самолеты, которые сбросили химическое оружие на населенный пункт Хан-Шейхун.

Напомним, в Черном море вблизи Одессы проходят совместные маневры двух постоянных морских групп НАТО.