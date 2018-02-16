Новостей.COM ⇒ Транспорт

У поворота на Вышгород перевернулась маршрутка с военными Пострадали пять человек. Фото: facebook/Поліція Києва У поворота на Вышгород столкнулись микроавтобус, карета скорой помощи и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся на крышу. По предварительной информации, пострадали пять человек - водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса, пишет полиция Киева . Ресурс "Киев-Оперативный" сообщает, что в микроавтобусе ехали военные. В Новых Петровцах за Вышгородом расположен учебный центр Нацгвардии.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.