2018-02-16
У поворота на Вышгород перевернулась маршрутка с военными
Пострадали пять человек.
Фото: facebook/Поліція Києва
У поворота на Вышгород столкнулись микроавтобус, карета скорой помощи и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся на крышу.
По предварительной информации, пострадали пять человек - водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса, пишет полиция Киева.
Ресурс "Киев-Оперативный" сообщает, что в микроавтобусе ехали военные.
В Новых Петровцах за Вышгородом расположен учебный центр Нацгвардии.
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