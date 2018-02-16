У поворота на Вышгород перевернулась маршрутка с военными

Пострадали пять человек.

У поворота на Вышгород перевернулась маршрутка с военными
Фото: facebook/Поліція Києва

У поворота на Вышгород столкнулись микроавтобус, карета скорой помощи и легковушка. В результате ДТП микроавтобус перевернулся на крышу.

По предварительной информации, пострадали пять человек - водитель легковушки и четверо пассажиров микроавтобуса, пишет полиция Киева.

Ресурс "Киев-Оперативный" сообщает, что в микроавтобусе ехали военные.

В Новых Петровцах за Вышгородом расположен учебный центр Нацгвардии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролетыСтроители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты
В Китае показали ультрабюджетный электрокар – в 20 раз дешевле Tesla Model SВ Китае показали ультрабюджетный электрокар – в 20 раз дешевле Tesla Model S
В Китае построят первую в Азии зону для тестирования беспилотных кораблейВ Китае построят первую в Азии зону для тестирования беспилотных кораблей
Гонять на Tesla за зарплату: тестировщик электрокаров рассказал о своих обязанностяхГонять на Tesla за зарплату: тестировщик электрокаров рассказал о своих обязанностях
В Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть пешеходаВ Белой Церкви пьяная 18-летняя девушка без прав сбила насмерть пешехода
Блок рекламы


Похожие новости
Проезд в 53-ти маршрутках Киева подорожал на гривнуПроезд в 53-ти маршрутках Киева подорожал на гривну
Из-за подорожания бензина повысилась стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева Из-за подорожания бензина повысилась стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева
В Запорожье на дороге задымилась маршрутка (ВИДЕО)В Запорожье на дороге задымилась маршрутка (ВИДЕО)
В одесских маршрутках дорожает проезд В одесских маршрутках дорожает проезд
В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)В Индонезии перевернулась лодка: восемь человек погибли, 13 считаются пропавшими без вести (ФОТО)
На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)На столичных Позняках маршрутка везла пассажиров с открытыми сломанными дверями (ФОТО)
С завтрашнего дня проезд в маршрутках Львова вырастет на гривнуС завтрашнего дня проезд в маршрутках Львова вырастет на гривну
Во Львове маршрутка с пассажирами потеряла во время рейса глушитель (ФОТО)Во Львове маршрутка с пассажирами потеряла во время рейса глушитель (ФОТО)
Во Львове дорожает стоимость проезда в маршрутках до 5 гривенВо Львове дорожает стоимость проезда в маршрутках до 5 гривен
В Киеве появилась золотая маршрутка (ФОТО)В Киеве появилась золотая маршрутка (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости