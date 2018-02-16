В Турции разбился военный самолет, двое погибших

Причины катастрофы не разглашаются.

В Турции разбился военный самолет, двое погибших
Фото: Aldo Bidini / Wikipedia

Учебно-боевой самолет разбился на западе Турции, двое пилотов погибли.

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление турецких военных.

Самолет SF-260D упал почти сразу после взлета с воздушной базы неподалеку от порта Измира.

Обломки самолета найдены на расстоянии 3 километров от базы.

Предварительные причины катастрофы не разглашаются.

Как известно, в январе разбился транспортный самолет ВВС Турции, который совершал тренировочный полет на юго-западе страны. Тогда погибли двое пилотов и техник.

Напомним, ранее в феврале во Франции потерпели крушение два военных вертолета: погибли пять человек.


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