В Турции разбился военный самолет, двое погибших
Причины катастрофы не разглашаются.
Учебно-боевой самолет разбился на западе Турции, двое пилотов погибли.
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление турецких военных.
Самолет SF-260D упал почти сразу после взлета с воздушной базы неподалеку от порта Измира.
Обломки самолета найдены на расстоянии 3 километров от базы.
Предварительные причины катастрофы не разглашаются.
Как известно, в январе разбился транспортный самолет ВВС Турции, который совершал тренировочный полет на юго-западе страны. Тогда погибли двое пилотов и техник.
Напомним, ранее в феврале во Франции потерпели крушение два военных вертолета: погибли пять человек.
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