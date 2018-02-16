Во дворе Соломенского суда одессит повредил топором 13 машин
Вчера у суда было несколько драк.
Мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил более 10 автомобилей, которые находились там.
"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов", - написала сообщила судья Соломенского райсуда Киева Виктория Кицюк в фейсбуке.
Обновление. Полиция Киева пишет, что в целом злоумышленник повредил 13 автомобилей.
Это 35-летний одессит, который сегодня приехал в столицу, он задержан. Устанавливаются мотивы его поступка, решается вопрос об открытии уголовного производства.
"Украинская правда" со ссылкой на источник пишет, что в разговоре с правоохранителями мужчина заявил, что разбил машины "за Труханова".
Напомним, Соломенский райсуд Киева - один из важнейших судов страны, он рассматривает дела, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро.
В четверг в суде рассматривалась мера пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В поддержку градоначальника туда свезли "титушек", которые заблокировали проход в зал суда. Вскоре под суд прибыли националисты, которые сперва подрались с "титушками", а потом с полицией, не пускавшей их на заседание. Во время второй драки один из националистов, предположительно из батальона "Донбасс", выстрелил в ноги одному из полицейских.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
16.02.2018 10:52
16.02.2018 23:00