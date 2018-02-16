Во дворе Соломенского суда одессит повредил топором 13 машин

Вчера у суда было несколько драк.

Фото: sud.ua
Фото: sud.ua
Фото: sud.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина с топором забежал во двор Соломенского районного суда Киева и повредил более 10 автомобилей, которые находились там.

"Неизвестный сегодня в обед забежал во двор суда с топором и начал крушить, продвигаясь против часовой стрелки, находящиеся там машины. Около 10 машин. От выбитых стёкол до пробитых капотов", - написала сообщила судья Соломенского райсуда Киева Виктория Кицюк в фейсбуке.

Обновление. Полиция Киева пишет, что в целом злоумышленник повредил 13 автомобилей.

Это 35-летний одессит, который сегодня приехал в столицу, он задержан. Устанавливаются мотивы его поступка, решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Украинская правда" со ссылкой на источник пишет, что в разговоре с правоохранителями мужчина заявил, что разбил машины "за Труханова".

Напомним, Соломенский райсуд Киева - один из важнейших судов страны, он рассматривает дела, расследуемые Национальным антикоррупционным бюро.

В четверг в суде рассматривалась мера пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В поддержку градоначальника туда свезли "титушек", которые заблокировали проход в зал суда. Вскоре под суд прибыли националисты, которые сперва подрались с "титушками", а потом с полицией, не пускавшей их на заседание. Во время второй драки один из националистов, предположительно из батальона "Донбасс", выстрелил в ноги одному из полицейских.


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