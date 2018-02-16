Возле Харькова Audi врезалась в остановившийся на обочине грузовик, погибли четыре человека

Еще один человек госпитализирован.

Утром на автомобильной дороге "Киев - Харьков - Должанский" в районе поселка Каменная Яруга (Харьковская область) произошла авария, в результате которой погибли четыре человека.

Местная полиция сообщила, что около 9 часов утром 52-летий водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине для ремонта. В это время в него врезался автомобиль Audi, после столкновения легковая машина загорелась. Водитель автомобиля и три его пассажира (женщины 31, 50 и 66 лет) погибли, еще один (мужчина 39 лет) госпитализирован в Харькове. Личность водителя пока не установили.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что похожая авария произошла ночью 13 февраля на автомобильной трассе Кропивницкий - Кривой Рог на территории Долинского района Кировоградской области. Водитель Skoda Octavia на прямом участке дороги допустил столкновение с полуприцепом грузовика Volvo, которые ехал впереди в попутном направлении. В результате аварии водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров погибли.


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