В Киеве до 22 февраля перекроют часть Крещатика

В центре столицы проведут мероприятия ко Дню памяти Героев Небесной сотни.

В Киеве до 22 февраля перекроют часть Крещатика
Фото: Сергей Нужненко

В Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта в связи с проведением мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"С 22:00 16 февраля до 06:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

Также с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

В связи с перекрытием части Крещатика на участке от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого, с 22:00 16 февраля будут изменены автобусные маршруты № 24 и № 114, сообщили в КП "Киевпастранс".

Так, движение автобуса № 24 будет организовано следующим образом: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - Европейская площадь; автобусы маршрута № 114 будут курсировать так: ул. Милославская - стадион им. Валерия Лобановского; железнодорожный вокзал "Центральный" - Софийская площадь.

Напомним, 22 января в Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни. В этот день 2014 года были убиты Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий.


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