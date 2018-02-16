Пилоты разбившегося в РоSSии Ан-148 ругались перед крушением

Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

Следователи, расследующие уголовное дело о катастрофе самолета Ан-148 11 февраля в Подмосковье, жертвами которой стал 71 человек, приобщили к нему данные параметрического и речевого самописцев.

Как пишет "Коммерсант", расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю.

При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Раскрывать содержание записей речевого самописца она отказалась, сославшись на тайну следствия.

По данным издания, запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений черного ящика, оказалась совсем короткой. Вначале, перед вылетом из аэропорта Домодедово, пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным МЧС, большинство погибших - 35 человек - были жителями Оренбургской области, 10 человек - из Москвы, четверо - из Саратова. Кроме того, на борту находились два иностранца - граждане Швейцарии и Азербайджана. Украинцев среди погибших в крушении самолета в Подмосковье нет.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы назвала предварительную причину крушения - специалисты пришли к выводу, что на самолете не работал обогрев устройств, помогающих летчикам правильно определить скорость.