Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

Только вчера мы публиковали тизер нового коммерческого семейства альянса PSA, а сегодня рассекречен его первый представитель. Citroen Berlingo получил «подушки» AirBump, предохраняющие боковины кузова от мелких повреждений.

Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.
Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

Коммерческий «каблучок» базируется на модульной платформе EMP2, которую получают все новые модели Citroen и Peugeot. Семейство предлагается в двух вариантах длины и колесной базы. У модификации М расстояние между осями составляет 2,78 метра, а общая длина 4,4 метра. Версия XL – это 2,97 и 4,75 метра соответственно. Даже у «короткой» машины объем багажника вырос на сто литров относительно предшественника, до 775 литров. В удлиненном Berlingo для поклажи есть 1050 литров объема.

Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

На втором ряду «Ситроена» установлено три отдельных кресла. Но теперь у машины есть и третий ряд. В М-модификации он установлен жестко, а XL-версия позволяет регулировать их в продольном направлении в диапазоне 130 миллиметров. Если сложить спинку правого переднего кресла (есть и такая функция), то в салон можно будет запихнуть вещи длиной до 2,7-3,05 метра. А для мелочей в Berlingo есть 28 карманов и ниш суммарным объемом 186 литров.

Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

Перечень оборудования выводит «каблучок» на принципиально новый уровень по безопасности и комфорту. Если заказчик готов раскошелиться, он получит двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, функцию распознавания дорожных знаков, мультимедийную систему с Apple CarPlay, Android Auto и восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводную зарядку для гаджетов.

Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

В моторную гамму вошел бензиновый турбомотор 1.2 о трех цилиндрах (110-130 л.с.) и дизельная «четверка» объемом полтора литра (75-130 л.с.). В базе всем им положена 6-ступенчатая механика, но для некоторых можно заказать и 8-скоростной автомат (впервые в сегменте!). Производство фургонов и их пассажирских версий будет налажено на заводе в итальянском Вито и португальском Мангуалди.

Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.
Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.
Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo

В Женеве он предстанет в компании с братьями – Peugeot Partner и Opel Combo.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Citroen.


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