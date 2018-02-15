Рассекречен новый «каблучок» Citroen Berlingo.

Только вчера мы публиковали тизер нового коммерческого семейства альянса PSA, а сегодня рассекречен его первый представитель. Citroen Berlingo получил «подушки» AirBump, предохраняющие боковины кузова от мелких повреждений.

Коммерческий «каблучок» базируется на модульной платформе EMP2, которую получают все новые модели Citroen и Peugeot. Семейство предлагается в двух вариантах длины и колесной базы. У модификации М расстояние между осями составляет 2,78 метра, а общая длина 4,4 метра. Версия XL – это 2,97 и 4,75 метра соответственно. Даже у «короткой» машины объем багажника вырос на сто литров относительно предшественника, до 775 литров. В удлиненном Berlingo для поклажи есть 1050 литров объема.

На втором ряду «Ситроена» установлено три отдельных кресла. Но теперь у машины есть и третий ряд. В М-модификации он установлен жестко, а XL-версия позволяет регулировать их в продольном направлении в диапазоне 130 миллиметров. Если сложить спинку правого переднего кресла (есть и такая функция), то в салон можно будет запихнуть вещи длиной до 2,7-3,05 метра. А для мелочей в Berlingo есть 28 карманов и ниш суммарным объемом 186 литров.

Перечень оборудования выводит «каблучок» на принципиально новый уровень по безопасности и комфорту. Если заказчик готов раскошелиться, он получит двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, функцию распознавания дорожных знаков, мультимедийную систему с Apple CarPlay, Android Auto и восьмидюймовым сенсорным экраном, беспроводную зарядку для гаджетов.

В моторную гамму вошел бензиновый турбомотор 1.2 о трех цилиндрах (110-130 л.с.) и дизельная «четверка» объемом полтора литра (75-130 л.с.). В базе всем им положена 6-ступенчатая механика, но для некоторых можно заказать и 8-скоростной автомат (впервые в сегменте!). Производство фургонов и их пассажирских версий будет налажено на заводе в итальянском Вито и португальском Мангуалди.

В Женеве он предстанет в компании с братьями – Peugeot Partner и Opel Combo.