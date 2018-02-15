Mercedes показал самый мощный G-Class.

После показа в Детройте Mercedes G 500 с абсолютно новым интерьером всем хотелось узнать: каким же будет «Гелендеваген» от AMG? C ответом на этот вопрос немцы тянуть не стали. Версия AMG G 63 предстанет перед посетителями Женевского моторшоу.

Mercedes показал самый мощный G-Class.
Mercedes показал самый мощный G-Class.

Турбированный двигатель V8 сократил свой рабочий объем с 5,5 до 4,0 литра. Но в мощности и моменте – прибавка. Вместо 571 л.с. и 760 Нм мотор теперь выдает 585 л.с. и 850 Нм. В автоматической коробке девять ступеней, а среди ее алгоритмов есть настроенный на очень быстрые переключения и даже честный ручной режим. Три блокировки дифференциалов, визитная карточка G-класса, остались на своем месте. Равно как и выведенные под пороги выхлопные трубы «геликов» от AMG.

Mercedes показал самый мощный G-Class.
Mercedes показал самый мощный G-Class.

Mercedes-AMG G 63 настоящий суперкар даже среди кроссоверов, не говоря уже о рамных «коллегах». До сотни машина разгоняется за 4,5 секунды (было – 5,4). В зависимости от пожеланий заказчика максимальная скорость ограничена на отметке 220 или 240 км/ч. Ракета! Постоянный полный привод перенастроен, и теперь на заднюю ось приходится 60% тяги. Так что теперь «Гелендеваген» может хвастаться повадками классических спорткаров.

Mercedes показал самый мощный G-Class.
Mercedes показал самый мощный G-Class.

Говорить о комплектации не будем: она крайне богата по определению, а при наличии лишних денег у заказчика станет еще роскошнее. В «базу» входят адаптивные амортизаторы и спортивные передние сиденья. Доступны мощная аудиосистема Burmester, массаж и вентиляция передних кресел. Максимальный диаметр колес – 22 дюйма!

Mercedes показал самый мощный G-Class.

Цены на новинку объявят в дни Женевского автосалона. Mercedes-AMG G 63 недолго останется на вершине линейки. Концерн Daimler зарегистрировал индекс G 73. Это означает, что появится еще более «дикий» G-Class. Скорее всего, с двигателем V12 под капотом.

Mercedes показал самый мощный G-Class

Модификация сохранила индекс AMG G 63, но везет ее уже другой двигатель.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.


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