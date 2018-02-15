Mercedes C-Class прошел процедуру обновления.
В Женеве Mercedes покажет рестайлинговые версии седана и универсала С-Class. Немцы, похоже, не знали, как бы улучшить и без того отличную машину, поэтому все изменения – в мелочах.
«Цешки» примерили новые бамперы, фары практически не изменились (но в самых навороченных теперь по 84 индивидуально управляемых светодиода), а проще всего посвежевший вариант узнать при взгляде сзади. В фонарях теперь по-другому пролегает линия габаритного огня.
В списке опций появилась система полуавтономного вождения, умеющая поддерживать рядность и самостоятельно подруливать. По этой части С-Class теперь не уступает старшим собратьям. От них же модели достался руль с сенсорными зонами вместо классических клавиш.
А еще Mercedes C-Class примерил 9-ступенчатый автомат вместо 7-скоростного, в дорогих комплектациях обрел пару внушительных ЖК-дисплеев, 12,3-дюймовый в качестве комбинации приборов и 10,25-дюймовый по центру панели. Тоже, как у «Мерседесов» подороже.
Заметных изменений рестайлинг не принес.
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.
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