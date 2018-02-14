В центре Киева эвакуаторы увозят припаркованные авто
Припаркованные авто возле универмага «Украина» в Киеве, в среду, 14 февраля, увозили эвакуаторы.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
«Гестаповские методы: в Киеве на площади Победы с остановки общественного транспорта неизвестные эвакуаторы забирают автомобили граждан», — говорится в сообщении.
В то же время, комментаторы под постом в Facebook напомнили, что у универмага «Украина» существует собственная парковка, где машину можно оставить бесплатно на определенное время. Отмечается также, что автомобили нельзя парковать ближе чем 30 метров от остановок общественного транспорта.
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