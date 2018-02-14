В центре Киева эвакуаторы увозят припаркованные авто

Припаркованные авто возле универмага «Украина» в Киеве, в среду, 14 февраля, увозили эвакуаторы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

«Гестаповские методы: в Киеве на площади Победы с остановки общественного транспорта неизвестные эвакуаторы забирают автомобили граждан», — говорится в сообщении.

В то же время, комментаторы под постом в Facebook напомнили, что у универмага «Украина» существует собственная парковка, где машину можно оставить бесплатно на определенное время. Отмечается также, что автомобили нельзя парковать ближе чем 30 метров от остановок общественного транспорта.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролетыСтроители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты
В Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогойВ Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогой
В Китае показали ультрабюджетный электрокар – в 20 раз дешевле Tesla Model SВ Китае показали ультрабюджетный электрокар – в 20 раз дешевле Tesla Model S
Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"
Первый полноценный прототип педально-электрического Podbike представили в НорвегииПервый полноценный прототип педально-электрического Podbike представили в Норвегии
Блок рекламы


Похожие новости
Мошенник выдурил 3,6 млн гривен под предлогом распродажи служебных авто МИУМошенник выдурил 3,6 млн гривен под предлогом распродажи служебных авто МИУ
Итальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и ЛьвоваИтальянский лоукостер Ernest планирует запустить три новых рейса из Киева и Львова
В 2017 году в Украину официально завезли больше 150 тыс. автомобилейВ 2017 году в Украину официально завезли больше 150 тыс. автомобилей
На автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшимиНа автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшими
Tesla доставила всего 1550 автомобилей Model 3 за 2017 год. Но показала рекордную доходностьTesla доставила всего 1550 автомобилей Model 3 за 2017 год. Но показала рекордную доходность
В Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогойВ Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогой
Полисы автострахования начали продавать через интернетПолисы автострахования начали продавать через интернет
IFC поможет запустить в Киеве скоростные автобусыIFC поможет запустить в Киеве скоростные автобусы
Кабмин запустил реформу рынка автобусных перевозокКабмин запустил реформу рынка автобусных перевозок
Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах УкраиныПатрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости