В центре Киева эвакуаторы увозят припаркованные авто

Припаркованные авто возле универмага «Украина» в Киеве , в среду, 14 февраля, увозили эвакуаторы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

«Гестаповские методы: в Киеве на площади Победы с остановки общественного транспорта неизвестные эвакуаторы забирают автомобили граждан», — говорится в сообщении.

В то же время, комментаторы под постом в Facebook напомнили, что у универмага «Украина» существует собственная парковка, где машину можно оставить бесплатно на определенное время. Отмечается также, что автомобили нельзя парковать ближе чем 30 метров от остановок общественного транспорта.