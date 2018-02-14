Киевское метро не будет закрывать станцию "Майдан Независимости" в четверг

Узловая станция будет работать в обычном режиме.

15 февраля станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме, сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Ранее в среду предприятие сообщило, что "Майдан Независимости" утром 15 февраля будет закрыта на вход и выход и будет работать только как пересадка на "Крещатик".

Причиной назвали официальные мероприятия при участии президента Петра Порошенко.

Отмечалось, что станция будет закрыта с "начала работы и до окончания мероприятий".

15 февраля отмечается 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.