Киевское метро не будет закрывать станцию "Майдан Независимости" в четверг
Узловая станция будет работать в обычном режиме.
15 февраля станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме, сообщается на сайте коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
Ранее в среду предприятие сообщило, что "Майдан Независимости" утром 15 февраля будет закрыта на вход и выход и будет работать только как пересадка на "Крещатик".
Причиной назвали официальные мероприятия при участии президента Петра Порошенко.
Отмечалось, что станция будет закрыта с "начала работы и до окончания мероприятий".
15 февраля отмечается 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.
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