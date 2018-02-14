Польская LOT запускает рейс "Запорожье - Варшава" со 2 июля

Билеты эконом-класса обойдутся в $150 в обе стороны.

Польская авиакомпания LOT открывает рейс "Запорожье - Варшава", сообщил мэр города Владимир Буряк в фейсбуке.

Как сообщил заместитель мэра Сергей Мишок, первый полет состоится на 2 июля. Это первый маршрут из Запорожья в Европу.

Профильное издание avianews.com уточняет, что LOT уже открыла продажи билетов.

Для оформления билетов доступны ежедневные рейсы за исключением четвергов как для вылета из Запорожья, так и для вылета из Варшавы.

На линии Запорожье-Варшава LOT намерен использовать региональные реактивные самолеты Embraer, рассчитанные на перевозку 70-82 человек. Время в пути составит около двух часов.

Билеты эконом-класса по тарифу Saver, который включает перевозку только ручной клади, продаются по цене от 4000 грн ($150) в обе стороны. С учетом перевозки одной единицы багажа перелет в обе стороны по тарифу Standard обойдется от 5100 грн ($190) туда-обратно.

Как уточнили в LOT, рейсы Запорожье-Варшава стыкуются в базовом аэропорту авиакомпании с рейсами в Амстердам, Брюссель, Париж, Женеву, Милан, Москву (Домодедово), Будапешт, Прагу, Таллинн, Вильнюс, Каунас, Кошице, Чикаго, Лос-Анджелес и Торонто.

Сейчас LOT выполняет регулярные рейсы в украинские аэропорты Борисполь, Жуляны, Львов, Одесса и Харьков.