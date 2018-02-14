Mercedes-Maybach больше не похож на обычный S-Class.

Интересное дело: когда Maybach был самостоятельной маркой (речь, разумеется, идет о новейшей истории), он не пользовался особым спросом, однако став модификацией S-класса и суббрендом, дела машины пошли в гору. Однако клиенты все равно жаловались на слишком большое сходство «массового» S-класса и его более дорогого собрата. В концерне Daimler их услышали и проблему решили.

Mercedes-Maybach больше не похож на обычный S-Class.

После рестайлинга Mercedes-Maybach стал щеголять оригинальной решеткой радиатора. Вместо классических для «Мерседесов» горизонтальных планок ее рисунок стал вертикальным, а на верхней кромке красуется шильдик «Maybach». Хромированный декор бампера появился годом ранее, и он тоже отличается от того, что применяется на «эске».

Mercedes-Maybach больше не похож на обычный S-Class.

Впервые для текущей модели стала доступна заводская двухцветная окраска кузова. Предлагается девять сочетаний, а для особо привередливых клиентов есть вариант с многослойным лаком, слои которого полируются вручную. Это так называемые «глубокие» цвета. Дополняют внешний облик флагмана три новых дизайна 20-дюймовых колесных дисков.

Mercedes-Maybach больше не похож на обычный S-Class.

Есть новшества и внутри. Отделка салона может быть выполнена в новых сочетаниях коричневый/черный и бежевый/черный. А для полностью черного интерьера клиент может заказать прострочку медной, золотой или платиновой нитью. А еще слегка изменилась фоновая подсветка салона.

Двигатели оставили без изменений, хотя индексы скорректированы, как и у обычного S-класса. Mercedes-Maybach доступен в исполнениях S 450 (V6, 367 л.с.), S 560 (V8, 469 л.с.) и S 650 (V12, 630 л.с.). 

Mercedes-Maybach больше не похож на обычный S-Class

Концерн Daimler представил рестайлинговый вариант своей самой дорогой машины.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Mercedes-Benz.


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