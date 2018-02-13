Мошенник выдурил 3,6 млн гривен под предлогом распродажи служебных авто МИУ

Обману подверглись 25 покупателей.

31-летний киевлянин обманул 25 граждан на 3,6 млн гривен, представляясь сотрудником Министерства инфраструктуры Украины.

В 2016-2017 годах он под предлогом якобы распродажи старых служебных автомобилей министерства по более низким ценам, чем рыночные, что не соответствовало действительности, завладевал путем обмана средствами указанных граждан, в том числе в крупных и в особо крупных размерах, сообщает прокуратура Киева .

Злоумышленнику сообщено о подозрении в 25 эпизодах преступной деятельности по ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

12 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере более 500 тыс. гривен. Злоумышленник был взят под стражу в зале суда.

Принимаются меры по установлению всех пострадавших от преступной деятельности мошенника.