Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты

Промахнулись.

Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насып — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту.

Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста.

Нестыковка металлических пролетов видна на фотографиях, опубликованных в сети Интернет.

Место несостыковки Керченского моста
Место несостыковки Керченского моста
Место несостыковки Керченского моста
Место несостыковки Керченского моста
Высота несовпадения с левой и правой сторон
Высота несовпадения с левой и правой сторон
Расстояние между пролетами
Расстояние между пролетами

 

Как известно, стоимость проекта моста из Керчи в Крым превысила 300 млрд рублей (порядка 5 млрд. долларов), что в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире (мост длиной 164,8 км между Шанхаем и Нанкином обошелся в 1,46 млрд долларов).

Единственным исполнителем работ была назначена фирма "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину. Контракт компания получила после провала трех конкурсов на выбор подрядчика - желающих строить мост так и не нашлось.

Экологи отмечают, что строительство транспортного перехода нарушит существующую экосистему, в частности, естественный водообмен между Азовским и Черным морями. В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем РоSSийской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.

Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.


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