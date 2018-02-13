Промахнулись.

Строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насып — Фарватер» в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту.

Такой инцидент может быть результатом технических просчетов или же проседанием крайних опор в месте стыковки моста.

Нестыковка металлических пролетов видна на фотографиях, опубликованных в сети Интернет.

Место несостыковки Керченского моста Место несостыковки Керченского моста Высота несовпадения с левой и правой сторон Расстояние между пролетами

Как известно, стоимость проекта моста из Керчи в Крым превысила 300 млрд рублей (порядка 5 млрд. долларов), что в три раза дороже строительства самого длинного моста в мире (мост длиной 164,8 км между Шанхаем и Нанкином обошелся в 1,46 млрд долларов).

Единственным исполнителем работ была назначена фирма "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину. Контракт компания получила после провала трех конкурсов на выбор подрядчика - желающих строить мост так и не нашлось.

Экологи отмечают, что строительство транспортного перехода нарушит существующую экосистему, в частности, естественный водообмен между Азовским и Черным морями. В декабре 2016 года старший научный сотрудник Института водных проблем РоSSийской академии наук Юрий Медовар заявил, что строительство моста через Керченский пролив ведется без проекта, а сам мост рухнет, даже если его удастся построить.