Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Подмосковье разбился Ан-148 Экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья. Интерфакс. Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья.На борту Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.»Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал источник, пишетСейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья.На борту Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Хвыля

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.