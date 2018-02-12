В Подмосковье разбился Ан-148

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Экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья.

Пассажирский лайнер Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.»Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» после вылета из «Домодедово» исчез с экранов радаров, связи с экипажем нет», — сказал источник, пишет Интерфакс. Сейчас экстренные службы проверяют информацию о крушении самолета в Раменском района Подмосковья.На борту Ан-148 находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.



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