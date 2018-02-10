Гонять на Tesla за зарплату: тестировщик электрокаров рассказал о своих обязанностях

Инспектор по качеству Tesla просыпается с восходом солнца, запрыгивает в свой BMW 3-Series и отправляется во Фремонт, штат Калифорния, через залив Сан-Франциско из Фог Сити. На работу он прибывает уже в 5:45 и отправляется на трек, который представляет из себя сильно вытянутую букву О старинного серого асфальта с видом на гигантскую территорию завода Tesla. Отсюда с производственной линии сходят новенькие Model S и Model X, а вскоре и Model 3. Их Джеффу и предстоит тестировать, пишут AIN.UA .

Здесь и далее фото: Business Insider

Типичный калифорниец, 50-летний Джефф густо покрыт татуировками. Свой рабочий день он проведет, гоняя на новеньких электрокарах, время от времени делая перерывы на короткий разговор с инженером. По его словам, подход Tesla к тестированию своих автомобилей почти не отличается от тестирования на других автоконцернах с одним исключением.

«Большинство компаний выбирают один случайный автомобиль из партии в несколько тысяч. Tesla же тестирует намного больше машин. Тестов до смешного много».

Джефф работает в компании уже шесть лет и сегодня не только тестирует сам, но и обучает молодняк. В его команде пять человек, которые вместе с ним проводят автомобиль через серию тестов, призванных выявить любые недостатки. «Мы проверяем такие вещи как выравнивание и тормоза, например. Нас учили обращать внимание на малейшие детали», — говорит Хиктиер.

Об автомобилях Джефф знает все. В детстве он подрабатывал в родительской автомастерской. Затем в автосалонах, крупных концернах и наконец осел в Tesla. Иногда он слишком придирчив. «Вещи, на которые я указываю, скорее всего не вызвали бы негатива у владельцев, — признается он. — Ребята говорят мне: остынь, никто ведь не жалуется!»

Однако Хиктиер не считает, что существует что-либо, не заслуживающее внимания. Он — последняя инстанция между автомобильным производителем и общественностью, которая очень скрупулезно оценивает его. И он не хочет давать людям повод лишний раз побурчать.

Джефф прогоняет каждый автомобиль через множество испытаний, начиная с выявления малейших недостатков на корпусе, в металле, подвеске и т.д. и заканчивая «заездами на выживание» на предельных скоростях, чтобы убедиться, что Tesla оправдает свою репутацию спортивного автомобиля.

Работа непростая и очень ответственная. Единственный человек, который провел столько же часов, вытанцовывая вокруг автомобиля Tesla, это, пожалуй, сам Илон Маск, да еще продуктовый архитектор, прославившийся тем, что ночевал на фабрике в периоды, когда у компании были сложные времена. Но Хиктиер не хвастается — он просто любит свою работу.