В Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваи

avariya

В Шевченковском районе Киева из-за ДТП остановились скоростные трамваи.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

ДТП произошло на ул. Полтавская. Отмечается, что из-за небольшого столкновения Volkswagen и Hyundai было заблокировано движение 18 и 15 трамваев. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. На месте ожидают полицию.


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