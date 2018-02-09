Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах
Водителей частных авто призывают не нарушать правила парковки.
Киевскому общественному транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за сложной ситуации на дорогах .
Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Фейсбуке.
"В связи с растущим количеством ДТП и большим скоплением машин на дорогах в движении общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.
Водителей частных автомобилей призвали не нарушать правила парковки - не парковаться в габарите проезда и не оставлять машины на обочинах.
Напомним, со второго квартала "Киевпастранс" планирует внедрить электронный билет в наземном городском транспорте.
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Транспорт
09.02.2018 13:54