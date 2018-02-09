Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах

Водителей частных авто призывают не нарушать правила парковки.

Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах
Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Киевскому общественному транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за сложной ситуации на дорогах .

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Фейсбуке.

"В связи с растущим количеством ДТП и большим скоплением машин на дорогах в движении общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

Водителей частных автомобилей призвали не нарушать правила парковки - не парковаться в габарите проезда и не оставлять машины на обочинах.

Напомним, со второго квартала "Киевпастранс" планирует внедрить электронный билет в наземном городском транспорте.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 годЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 год
Больше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФСБольше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФС
Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотнюЧисло пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню
DARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС СШАDARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС США
В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погиблиВ Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваиВ Киеве из-за ДТП остановились скоростные трамваи
В "Жулянах" из-за драки между пассажирами задержали два рейса, - СМИВ "Жулянах" из-за драки между пассажирами задержали два рейса, - СМИ
Движение грузового транспорта на трассе "Киев-Одесса" ограничено из-за снегопадаДвижение грузового транспорта на трассе "Киев-Одесса" ограничено из-за снегопада
Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах УкраиныПатрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
Топ-менеджера Volkswagen отстранили от работы из-за испытаний выхлопов на животныхТоп-менеджера Volkswagen отстранили от работы из-за испытаний выхлопов на животных
В метро Тбилиси из-за обрушения потолка пострадали 14 человекВ метро Тбилиси из-за обрушения потолка пострадали 14 человек
Киев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогахКиев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогах
Из-за подорожания бензина повысилась стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева Из-за подорожания бензина повысилась стоимость проезда в пригородных маршрутках Киева
На украинских дорогах сняли все «погодные» ограничения движенияНа украинских дорогах сняли все «погодные» ограничения движения
В Украине заторов на дорогах общего пользования нет, - ГосЧСВ Украине заторов на дорогах общего пользования нет, - ГосЧС
Последние новости
Подгружаем последние новости