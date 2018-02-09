Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах

Водителей частных авто призывают не нарушать правила парковки.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Киевскому общественному транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за сложной ситуации на дорогах .

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс" в Фейсбуке.

"В связи с растущим количеством ДТП и большим скоплением машин на дорогах в движении общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

Водителей частных автомобилей призвали не нарушать правила парковки - не парковаться в габарите проезда и не оставлять машины на обочинах.

Напомним, со второго квартала "Киевпастранс" планирует внедрить электронный билет в наземном городском транспорте.