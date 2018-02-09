В 2017 году в Украину официально завезли больше 150 тыс. автомобилей

Из них 80,5 тыс. новых и 72,9 тыс. подержанных.

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По данным Государственной фискальной службы, в 2017 году в Украину ввезли 80,5 тыс. новых и 72,9 тыс. подержанных автомобилей.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

"По статистике фискальной службы, в течение 2017 года было осуществлено таможенное оформление при ввозе в Украину 80,5 тыс. новых автомобилей, из которых оплачено 15,8 млрд гривен таможенных платежей. В 2016 году количество таких оформлений новых авто составило 63 тыс. единиц с уплатой 12,4 млрд гривен таможенных платежей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году было оформлено 72,9 тыс. подержанных автомобилей, из них по уменьшенными ставкам акцизного налога - 69,5 тыс. С таких авто уплачено 5,5 млрд гривен таможенных платежей, в т.ч. по уменьшенным ставкам акцизного налога - 5,1 млрд гривен.

В 2016 году было оформлено 23,8 тыс. подержанных авто, в т.ч. числе по уменьшенным ставка акцизного налога - 15,1 тыс. Из них оплачено 2,4 млрд гривен, в том числе по уменьшенным ставкам акцизного налога 1,2 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины находилось около 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. авто.