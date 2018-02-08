Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"

Истребитель удалось посадить, пилоты не пострадали.

Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украинский истребитель Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр".

Об этом говорится в фейсбуке командования.

"7 февраля 2018 года в бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВС Украины в ходе плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях при заходе на посадку самолета Су-27УБ произошел инцидент, не вышла основная стойка шасси", - сообщили военные.

Несмотря на это, самолет удалось посадить. Пилоты не пострадали.

Расследованием инцидента занимается комиссия командования Воздушных Сил, воздушного командования "Центр", представителей Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры Вооруженных Сил Украины.

В воздушном командовании "Центр" Воздушных Сил две бригады тактической авиации с Су-27 - в Миргороде (Полтавская область) и в Озерном (Житомирская область).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 годЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 год
Больше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФСБольше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФС
Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотнюЧисло пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню
DARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС СШАDARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС США
В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погиблиВ Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли
Блок рекламы


Похожие новости
На авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелсяНа авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся
Китай построит гиперзвуковой самолет уникальной конструкцииКитай построит гиперзвуковой самолет уникальной конструкции
В Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшиеВ Германии столкнулись спортивный самолет и вертолет, есть погибшие
Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)Украинский самолет «Руслан» стал героем американского сериала Mega Machines (ВИДЕО)
В Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погиблиВ Турции разбился военно-транспортный самолет: три человека погибли
Пилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварииПилоты съехавшего к морю турецкого самолета объяснили причины аварии
В сети опубликовали видео из падающего самолета в ТурцииВ сети опубликовали видео из падающего самолета в Турции
Самолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в мореСамолет Pegasus Airlines выкатился за полосу в аэропорту Трабзона и чуть не упал в море
Французы выпустят самолет, похожий на птицуФранцузы выпустят самолет, похожий на птицу
Из-за пьяных пассажиров самолет Ryanair совершил внештатную посадку в Испании (ВИДЕО)Из-за пьяных пассажиров самолет Ryanair совершил внештатную посадку в Испании (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости