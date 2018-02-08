Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"
Истребитель удалось посадить, пилоты не пострадали.
Украинский истребитель Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр".
Об этом говорится в фейсбуке командования.
"7 февраля 2018 года в бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВС Украины в ходе плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях при заходе на посадку самолета Су-27УБ произошел инцидент, не вышла основная стойка шасси", - сообщили военные.
Несмотря на это, самолет удалось посадить. Пилоты не пострадали.
Расследованием инцидента занимается комиссия командования Воздушных Сил, воздушного командования "Центр", представителей Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры Вооруженных Сил Украины.
В воздушном командовании "Центр" Воздушных Сил две бригады тактической авиации с Су-27 - в Миргороде (Полтавская область) и в Озерном (Житомирская область).
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