Самолет Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр"

Истребитель удалось посадить, пилоты не пострадали.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украинский истребитель Су-27УБ совершил аварийную посадку в зоне воздушного командования "Центр".

Об этом говорится в фейсбуке командования.

"7 февраля 2018 года в бригаде тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных Сил ВС Украины в ходе плановых полетов в ночных сложных метеорологических условиях при заходе на посадку самолета Су-27УБ произошел инцидент, не вышла основная стойка шасси", - сообщили военные.

Несмотря на это, самолет удалось посадить. Пилоты не пострадали.

Расследованием инцидента занимается комиссия командования Воздушных Сил, воздушного командования "Центр", представителей Военной службы правопорядка и Военной прокуратуры Вооруженных Сил Украины.

В воздушном командовании "Центр" Воздушных Сил две бригады тактической авиации с Су-27 - в Миргороде (Полтавская область) и в Озерном (Житомирская область).