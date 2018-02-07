Раскрыта внешность и интерьер нового Hyundai Santa Fe.
Вслед за тизерами не заставили себя ждать и нормальные фотографии Hyundai Santa Fe следующего поколения. Они позволяют в полной мере оценить новый фирменный стиль корейских кроссоверов. Причем масштабные изменения произошли как снаружи, так и внутри.
Модель сохранила в качестве фирменного знака восходящую линию остекления. Однако в остальном стиль машины поменялся радикально. «Многоэтажную» переднюю оптику сложной формы успели примерить кроссоверы Kona и Nexo, и их примеру последует Santa Fe. На боковине кузова появилась ярко выраженная горизонтальная подштамповка, передняя и задняя части кузова не имеют с нынешним вседорожником ничего общего.
На приборной панели появился отдельно стоящий монитор мультимедийной системы. Также обращает на себя внимание новый руль и цифровая комбинация приборов. Последняя, скорее всего, станет привилегией только самых дорогих комплектаций.
О технической начинке вседорожника следующего поколения известно вот что. В Корее модель будет доступна с дизелями объемом 2,0 и 2,2 литра, а также двухлитровым бензиновым турбомотором. Вероятно, этот же набор, но с чуть иными настройками, сохранится и для других рынков. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат.
Текущее поколение большого кроссовера Hyundai Santa Fe выпускается с 2012 года, и уже в следующем месяце компания Hyundai обещает полностью рассекретить вседорожник четвертой генерации. Его публичный дебют запланирован на мартовское моторшоу в Женеве.
Мировой дебют большого кроссовера следующего поколения ожидается через месяц на моторшоу в Женеве.
Кирилл Малышев. Фото Hyundai.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
07.02.2018 15:45
07.02.2018 15:46