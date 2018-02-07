"Авиалинии Антонова" участвовали в запуске Falcon Heavy, - посольство США

Украинская компания предоставила самолет для перевозки составляющих ракеты.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

"Авиалинии Антонова" участвовали в подготовке запуска компанией Илона Маска ракетоносителя Falcon Heavy.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Фейсбуке.

Отмечается, что украинская компания предоставила самолет Ан-124-100 "Руслан" для перевозки составляющих ракеты.

"Речь идет о части головного обтекателя ракеты с габаритами, которые способен вместить только такой мощный грузовой самолет как украинский "Руслан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месяц назад украинский самолет преодолел 3613 км в течение 4,5 часов, обеспечив доставку составляющей ракеты Falcon Heavy для ее своевременного запуска.

Напомним, вечером 6 февраля самая мощная ракета в мире Falcon Heavy с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска Tesla Roadster на борту взлетела с космодрома на мысе Канаверал.