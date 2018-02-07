Мост Кирпы планируют достроить за полтора-два года

Мостовой переход работает с 2010 года, но до сих пор не достроен.

Мост Кирпы планируют достроить за полтора-два года

В Киеве состоялось совещание, посвященное достройке Дарницкого железнодорожно-автомобильного мостового перехода (мост Кирпы), сообщила пресс-служба Мининфраструктура. Сейчас мост построен на 82,4% и находится на балансе ПАО "Укрзализныця".

В конце января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти ведут переговоры с Министерством инфраструктуры Кирпы о передаче моста на баланс города с целью его дальнейшей достройки. Однако на совещании 6 февраля стороны договорились, что сначала нужно достроить незавершенные сооружения, а потом передавать автомобильную часть моста на баланс КГГА. Железнодорожная часть останется на балансе "Укрзализныци".

По итогам совещания была разработана поэтапная дорожная карта: "Укрзализныця" и КГГА вместе решают вопрос землеотвода под строительство; "Укрзализныця" проводит корректировку проектно-сметной документации и рассчитывает затраты с определением долевой части Кабмина, КГГА и самой железной дороги; КГГА проводит работы по восстановлению построенной части моста; "Укрзализныця" завершает строительство левобережной автомобильной развязки со съездом на Днепровскую набережную; КГГА и УЗ совместно вводят сооружение в эксплуатацию, после чего столица забирает автомобильный мост на свой баланс.

"Уже через полтора-два года железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр в Киеве должен быть достроен и передан на баланс Киевской городской администрации", - заявил замминистра Юрий Лавренюк, который был председателем на этом совещании.

Напомним, что строительство моста Кирпы началось в 2004 году. Железнодорожное движение по мосту стартовало 27 сентября 2010 года. 17 декабря 2010 года по мосту было открыто автомобильное движение с левого берега на правый, а 31 мая 2011 года - с правого на левый.


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