Во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев

В январе 2018 года из-за ДТП и парковки в неположенных местах "Львовэлектротранс" останавливал свои транспортные средства на 66 часов.

Во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев
Фото: http://vinnikiplus.in.ua

Коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" впервые добилось возмещения средств от водителей автомобилей, которые мешали движению городских трамваев.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря КП Ивана Бондаря.

По его словам, уже четыре водители оплатили штрафы на общую сумму свыше 20 тыс. гривен. Так, в частности, в реестре судебных решений обнародованы решения Сиховского райсуда Львова и Золочевского райсуда Львовской области.

В первом случае суд взыскал с водителя Ford 6196 гривен за простой трамваев №2, 9 и 10 в результате ДТП на ул. Свободы в феврале 2017 года. Во втором случае суд обязал водителя Renault выплатить 9826 гривен за простой трамваев №2, 7 и 10 из-за ДТП на ул. Лычаковской, которое произошло в декабре 2015 года.

Кроме того, по словам Бондаря, аналогичные случаи рассматривались в Шевченковском райсуде Львова и Пустомытовском районном суде области, однако виновники признали законность исков и согласились уплатить возмещение без решений суда.

Вместе с тем, по информации "Львовэлектротранса", в январе 2018 года из-за ДТП и парковки в неположенных местах, предприятие вынужденно остановило свои транспортные средства на 66 часов. В частности, зафиксировано 32 случая простоя из-за неправильной парковки, которые задержали движение городского электротранспорта на 15 часов, а также 69 случаев ДТП, которые повлекли 51 час задержки в движении.

Напомним, в августе прошлого года в Киеве неизвестные в масках заблокировали движение трамвая и разрисовали его.


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