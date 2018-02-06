Во Львове коммунальщики отсудили 20 тыс. гривен у водителей, которые мешали движению трамваев
В январе 2018 года из-за ДТП и парковки в неположенных местах "Львовэлектротранс" останавливал свои транспортные средства на 66 часов.
Коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" впервые добилось возмещения средств от водителей автомобилей, которые мешали движению городских трамваев.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря КП Ивана Бондаря.
По его словам, уже четыре водители оплатили штрафы на общую сумму свыше 20 тыс. гривен. Так, в частности, в реестре судебных решений обнародованы решения Сиховского райсуда Львова и Золочевского райсуда Львовской области.
В первом случае суд взыскал с водителя Ford 6196 гривен за простой трамваев №2, 9 и 10 в результате ДТП на ул. Свободы в феврале 2017 года. Во втором случае суд обязал водителя Renault выплатить 9826 гривен за простой трамваев №2, 7 и 10 из-за ДТП на ул. Лычаковской, которое произошло в декабре 2015 года.
Кроме того, по словам Бондаря, аналогичные случаи рассматривались в Шевченковском райсуде Львова и Пустомытовском районном суде области, однако виновники признали законность исков и согласились уплатить возмещение без решений суда.
Вместе с тем, по информации "Львовэлектротранса", в январе 2018 года из-за ДТП и парковки в неположенных местах, предприятие вынужденно остановило свои транспортные средства на 66 часов. В частности, зафиксировано 32 случая простоя из-за неправильной парковки, которые задержали движение городского электротранспорта на 15 часов, а также 69 случаев ДТП, которые повлекли 51 час задержки в движении.
Напомним, в августе прошлого года в Киеве неизвестные в масках заблокировали движение трамвая и разрисовали его.
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06.02.2018 15:42