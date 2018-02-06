На авиашоу в Сингапуре самолет врезался в заграждение и загорелся
Пилот получил легкие травмы.
Во вторник, 6 февраля, во время авиационного шоу в Сингапуре самолет пилотажной группы Южной Кореи "Черные орлы" врезался в заграждение и загорелся.
Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на службу гражданской авиации.
Авария произошла в международном аэропорту Чанги около 13:24 по местному времени. Пилот получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь.
Самолет готовился взлететь, но его занесло на взлетно-посадочной полосе, после чего произошло столкновение с заграждением и пожар.
Взлетно-посадочную полосу закрыли на несколько часов, а ряд рейсов отложили.
Напомним, в 2016 году на авиашоу в Германии столкнулись два самолета.
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Транспорт
06.02.2018 16:30