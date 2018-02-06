Вступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобиль

Если задолженность превышает шесть месяцев, должника могут не выпустить за границу.

Вступил в силу закон о запрете неплательщикам алиментов водить автомобиль
Фото: http://biznesinalogi.com

6 февраля вступил в силу закон, который ужесточает наказание за неуплату алиментов.

Документом разрешается исполнителю при наличии задолженности по уплате алиментов за шесть месяцев ограничивать должника в праве управления транспортом и в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и другими видами оружия. Кроме того, должник может быть ограничен в праве на охоту. При этом ограничение управления автомобилем не может быть применено, если это является основным источником дохода или должник пользуется транспортом в связи с инвалидностью или проходит воинскую службу, в том числе в зоне антитеррористической операции.

Согласно закону, если задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за полгода, неплательщик может быть ограничен в праве выезда за границу до погашения задолженности.

Также вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и предусматривается, что неуплата алиментов в течение полугода влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Вид таких работ определяют органы местного самоуправления, не более восьми часов в день, а для несовершеннолетних - два часа. Плата за выполнение этих работ идет на погашение задолженности.

Согласно документу, в случае неуплаты алиментов в течение шести месяцев родитель, с которым проживает ребенок, может самостоятельно принимать решение о временном выезде ребенка за границу (без согласия неплательщика алиментов) с целью обучения, лечения или отдыха ребенка.

Напомним, накануне Министерство юстиции открыло Единый реестр злостных неплательщиков алиментов, в котором уже более 75 тысяч электронных записей о должниках.


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