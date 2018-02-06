DARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС США

DARPA передает автономный прототип военного корабля в ВМС США

После проведения множества морских испытаний, которые закончились весьма успешно, DARPA передала свой экспериментальный автономный военный корабль в ВМС США.

Беспилотное судно Anti-Submarine Warfare Continuous Trai официально передали в Управление военно-морских исследований для его развития.

ACTUV выглядит как странный морской тримаран, но размещение экипажа является лишь временной структурой для роботов-надзирателей .

Когда он будет полностью развит, то станет настоящим охотником, способным самостоятельно покинуть порт, выполняя свою миссию в открытом море.

Что интересно, потом он сможет возвращаться домой без вмешательства человека.

Он может даже «иметь дело» с другими суднами в соответствии с морскими законами.

Общий класс MDSUV рассматривается как способ уйти от тенденции продвинутых военно-морских сил.

В феврале прошедшего года эксперты провели серию сложных тестов. Они продемонстрировали способность технологии соблюдать Международные правила предотвращения столкновений в море.

Судно также может работать с полезными модульными нагрузками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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