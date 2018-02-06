Через два года ЗАЗ может начать выпуск нового автомобиля вместо Lanos

Тариэл Васадзе рассматривает возможность выпуска нового автомобиля на Запорожском автомобилестроительном заводе вместо снятого с производства Lanos.

Об этом владелец корпорации «УкрАВТО» заявил в интервью агентству «ЛІГАБізнесІнформ» .

«Lanos еще мог бы жить – это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее чем через два года», – отметил он.

Также Васадзе добавил, что «экономически целесообразный объем производства – как минимум 50 тыс. автомобилей в год», а это «возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 тыс. новых легковых автомобилей». При этом, по информации «ЛІГАБізнесІнформ», в 2016–2017 годах на ЗАЗ выпустили всего 1,5 тыс. новых автомобилей.

Владелец подчеркнул, что для запуска производства новой модели «надо инвестировать не один миллиард долларов».

«Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые у нас наблюдаются с периодичностью в пять лет», – сказал он.