Через два года ЗАЗ может начать выпуск нового автомобиля вместо Lanos

ЗАЗ Lanos Ланос

Тариэл Васадзе рассматривает возможность выпуска нового автомобиля на Запорожском автомобилестроительном заводе вместо снятого с производства Lanos.

Об этом владелец корпорации «УкрАВТО» заявил в интервью агентству «ЛІГАБізнесІнформ».

«Lanos еще мог бы жить – это было хорошее авто по соотношению цена/качество. Но принято решение прекратить производство. Ведем переговоры, чтобы поставить на его место более модернизированную машину. Однако она появится не ранее чем через два года», – отметил он.

Также Васадзе добавил, что «экономически целесообразный объем производства – как минимум 50 тыс. автомобилей в год», а это «возможно, когда внутренний рынок достигнет размера не менее чем 300 тыс. новых легковых автомобилей». При этом, по информации «ЛІГАБізнесІнформ», в 2016–2017 годах на ЗАЗ выпустили всего 1,5 тыс. новых автомобилей.

Владелец подчеркнул, что для запуска производства новой модели «надо инвестировать не один миллиард долларов».

«Это можно делать, но для этого нужен соответствующий объем продаж на местном рынке, и не должно быть экономических стрессов, которые у нас наблюдаются с периодичностью в пять лет», – сказал он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Больше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФСБольше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФС
ЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 годЗАЗ готовит замену "Ланосу" на 2020 год
Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигаретПроводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-ЛьвовИтальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов
Руководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работыРуководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работы
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погиблиВ Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли
Четыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в КиевеЧетыре автомобиля сгорели в результате ДТП на Заболотного в Киеве
Непогода в Украине: движение по трассе Киев-Одесса восстановленоНепогода в Украине: движение по трассе Киев-Одесса восстановлено
"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет"Укрзализныця" возобновляет возврат билетов через интернет
Непогода в Киеве: на проспекте Победы произошло сразу 7 ДТП, на Набережном шоссе – смертельное Непогода в Киеве: на проспекте Победы произошло сразу 7 ДТП, на Набережном шоссе – смертельное
Платформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и LexusПлатформа Apple CarPlay появилась в автомобилях Toyota и Lexus
Автосалон в Детройте 2018: выбран «Автомобиль года» в США.Автосалон в Детройте 2018: выбран «Автомобиль года» в США.
В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)В центре Киева автомобиль Uber протаранил два автомобиля (ФОТО)
Кличко испытал один из польских трамваев PESA, закупленных Киевом в конце 2017 годаКличко испытал один из польских трамваев PESA, закупленных Киевом в конце 2017 года
Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяцТанкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц
Последние новости
Подгружаем последние новости