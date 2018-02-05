Аэропорт "Черновцы" хотят назвать в честь Леонида Каденюка

На прошлой неделе зарегистрирована петиция с предложением переименовать улицу Гагарина на улицу Каденюка.

Аэропорт "Черновцы" хотят назвать в честь Леонида Каденюка
Фото: molbuk.ua

Международный аэропорт "Черновцы" хотят назвать в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка. Об этом сообщил мэр города Алексей Каспрук, передает Молодой буковинец.

"Был на похоронах Леонида Каденюка. Общался с близкими. По словам близких, Леонид Константинович был бы против, чтобы его именем переименовывали улицу любого космонавта. Но увековечить его память нужно. Выступаем с инициативой присвоить имя Леонида Каденюка международном аэропорту "Черновцы", - сказал Каспрук.

Он добавил, что для этого необходимо письменное согласие семьи, трудового коллектива аэропорта и проведения общественных слушаний.

Издание сообщает, что в Черновцах на прошлой неделе зарегистрировали петицию с предложением переименовать улицу Гагарина на улицу Каденюка.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87.

31 января Каденюк умер во время пробежки в районе Царского села в Печерском районе Киева.


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