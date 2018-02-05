У Peugeot будет купе-кроссовер.

Купе-кроссоверы больше десятка лет «играли» исключительно в премиальном сегменте рынка. Только сейчас подобные машины стали представлять массовые производители. Так, первой ласточкой в 2016 году стала Mazda CX-4. О вседорожном купе задумались и в альянсе PSA, однако появится оно не скоро.

У Peugeot будет купе-кроссовер.

По информации портала autoexpress.co.uk, французы построят кроссовер с заниженной крышей на базе модели 3008. Он, вероятно, получит индекс 4008 и появится в 2020 году. Автомобиль будет отличаться иным, более агрессивным оформлением оптики, бамперов и решетки радиатора, а также уникальными настройками подвески и низкой посадкой.

Модульная платформа EMP2 альянса PSA не предусматривает наличия классического полного привода. Все ведущие колеса будут только у гибридной версии Peugeot 4008, где за вращение задних колес отвечают электромоторы. Предполагается, что ее отдача составит порядка 300 л.с. Массовые модификации получат турбомоторы PureTech о трех цилиндрах, «четверки» 1.6 THP, а также дизели объемом 1,6 и 2,0 литра.


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