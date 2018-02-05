На дороге в Херсонской области грузовик влетел в заглохший автобус с пассажирами
Пассажиры автобуса госпитализированы.
В воскресенье вечером в районе 200-го километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Херсонской области грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 пассажиров
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Сообщение о ДТП поступило правоохранителям в 20:40.
Водитель автобуса рассказал, что во время движения заглох двигатель, и он остановился. В это время сзади двигался грузовик. По словам водителя грузовика, он увидел на своем пути автобус на расстоянии около 15 метров и затормозить уже не было времени, поэтому произошло столкновение.
"В результате ДТП пассажиры автобуса были доставлены в медицинские учреждения областного центра. Сейчас устанавливается степень полученных гражданами телесных повреждений", - отмечается в сообщении.
Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Напомним, во Львовской области из-за непогоды перевернулся автобус с футбольной командой.
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