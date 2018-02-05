"Киевавтодор": куски бетона под Воздухофлотским мостом появились в результате плановых работ
Ремонтники скалывают бетон в рамках превентивных работ.
В социальных сетях утром 5 февраля появились фотографии кусков бетона под Воздухофлотским путепроводом над проспектом Победы. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" утверждает, что ничего страшного не произошло.
"Последние трое суток в ночное время специалисты специализированного коммунального предприятия по ремонту и содержанию мостов «Киевавтодормост» на Воздухофлотском путепроводе выполняли работы по превентивному скалыванию бетона на элементах путепровода. На фото, тиражируемых в средствах массовой информации, изображены снятые рабочими части бетона", - заявила пресс-служба "Киевавтодора".
Эти работы - плановые, они будут продолжаться еще несколько ночей.
Напомним, что в последнее время киевским мостам и путепроводам в обществе уделяется особое внимание в связи с тем, что год назад в столице частично обрушился путепровод возле станции метро "Шулявская". Власти объяснили произошедшее усталостью материалов.
Две недели назад грузовой автомобиль зацепил временную металлическую конструкцию, установленную для ремонта киевского путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела (бывший Лепсе). Тогда тоже в социальных сетях появилась информация, что путепровод частично обрушился, но дорожники опровергли это.
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