Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню

Погибли двое сотрудников компании Amtrak.

Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню
Фото: abcnews.go.com

Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым в американском штате Южная Каролина превысило 100 человек.

Об этом сообщает офис шерифа округа Лексингтон в Тwitter.

"Более 100 пациентов доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

#UPDATE: More than 100 patients have been transported to local hospitals for medical treatment, according to @CountyLex EMS.

— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 февраля 2018 г.

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что в результате аварии погибли два человека и 116 были госпитализированы.

"116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные", - цитирует губернатора NBC.

По словам Макмастера, в результате столкновения погибли двое сотрудников компании Amtrak.

В свою очередь Fox Carolina со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон сообщает, что у людей самые разнообразные травмы: от легких ссадин до переломов костей. Количество жертв не изменилось - двое погибших.

Авария привела к двум утечкам топлива из поездов. По оценкам чиновников, пролилось около 5 тыс. галлонов. Угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что в железнодорожной аварии в США пострадали 50 человек, потом их число увеличилось до 70.


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