Число пострадавших при столкновении поездов в США превысило сотню

Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил, что в результате аварии погибли два человека и 116 были госпитализированы.
"116 человек были перемещены в местные госпитали, у кого-то небольшие травмы, у кого-то более серьезные", - цитирует губернатора NBC.
По словам Макмастера, в результате столкновения погибли двое сотрудников компании Amtrak.
В свою очередь Fox Carolina со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон сообщает, что у людей самые разнообразные травмы: от легких ссадин до переломов костей. Количество жертв не изменилось - двое погибших.
Авария привела к двум утечкам топлива из поездов. По оценкам чиновников, пролилось около 5 тыс. галлонов. Угрозы для населения нет.
Ранее сообщалось, что в железнодорожной аварии в США пострадали 50 человек, потом их число увеличилось до 70.
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