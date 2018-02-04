Больше половины автомобилей с иностранной регистрацией находятся в Украине незаконно, - ГФС

В 246 тыс. автомобилей из 425 тыс. нарушен срок пребывания в стране.

Фото: Александр Рудоманов

По состоянию на 31 января 2018 года на территории Украины находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает прес-служба Государственной фискальной службы.Так, из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, более 82,2 тыс. - с нарушением срока.

Из 324,5 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", более 164,2 тыс. - находятся на таможенной территории Украины с нарушением срока.

ТОП-5 стран-членов ЕС , из которых были завезены транспортные средства (по состоянию на 31.01.2018):

- Польша - 110,7 тыс. авто

- Литва - 51,7 тыс.

- Германия - 19,8 тыс.

- Болгария - 14,1 тыс.

- Чехия -13,1 тыс.

На протяжении 2017 года таможнями в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлено 18 394 протокола, по которым назначено штрафов на 109,3 млн грн. По ст. 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн грн.