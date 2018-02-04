Два человека погибли и 50 ранены в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в США

Что стало причиной столкновения не сообщается.

Два человека погибли и 50 ранены в результате столкновения пассажирского поезда с товарным в США
Фото: http://abcnews.go.com

Пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом в американском штате Южная Каролина в США. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление компании.

В результате аварии два человека погибли. Также около 50 человек были ранены. В пассажирском поезде на момент столкновения были 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Пассажирский поезд ехал по маршруту Нью-Йорк - Майами. Несколько вагонов обоих поездов сошли с рельсов.

Напомним, в декабре 2017 в Германии при столкновении поездов пострадали около 50 человек. Тогда пассажирский поезд, в котором находилось около 150 человек, въехал в стоящий товарный состав.


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