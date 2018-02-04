У берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту

Индийские власти предполагают, что судно могли захватить пираты.

У берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту
Фото: ndtv.com

Танкер с 22 индийскими моряками на борту пропал у берегов Бенина в Западной Африке. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Судно, которое зарегистрировано в Панаме, перевозило около 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму более 8 млн долларов.

Последний раз моряки выходили на связь вечером 31 января по индийскому времени (15.00 по Киеву). Тогда судно пришвартовалось в бенинском портовом городе Котону.

Индийские власти предполагают, что танкер могли захватить пираты, которые попытаются присвоить груз или требовать выкуп за моряков. Пока эта версия не получила подтверждения.

Индийские спасатели продолжают поиски судна.

Напомним, ранее двух моряков, пропавших после столкновения танкера с судном у побережья Китая, нашли мертвыми.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогахКиев планирует повысить скорость до 80 км/час на 22 дорогах
Проводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигаретПроводников поезда Киев - Вена поймали на контрабанде сигарет
Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-ЛьвовИтальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов
Руководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работыРуководителей пассектора "Укрзализныци" отстранили от работы
Первый электромобиль Volvo выпустят в 2019 году
Блок рекламы


Похожие новости
В Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на бортуВ Японском море пропало роSSийское рыболовное судно с 21 человеком на борту
В Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкераВ Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкера
Горящее море: крушение иранского танкера сняли на видео с высоты птичьего полетаГорящее море: крушение иранского танкера сняли на видео с высоты птичьего полета
У берегов Китая затонул иранский нефтяной танкерУ берегов Китая затонул иранский нефтяной танкер
Иранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонулИранский нефтяной танкер, который неделю горел у побережья Китая, затонул
Горящий иранский нефтяной танкер относит в сторону ЯпонииГорящий иранский нефтяной танкер относит в сторону Японии
Иранский нефтяной танкер у побережья Китая взорвалсяИранский нефтяной танкер у побережья Китая взорвался
Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяцТанкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц
У берегов Китая четвертые сутки горит танкер с нефтью, экипаж до сих пор ищут У берегов Китая четвертые сутки горит танкер с нефтью, экипаж до сих пор ищут
Столкновение у берегов Китая: весь экипаж танкера погибСтолкновение у берегов Китая: весь экипаж танкера погиб
Последние новости
Подгружаем последние новости