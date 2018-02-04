У берегов Африки исчез танкер с 22 индийскими моряками на борту

Индийские власти предполагают, что судно могли захватить пираты.

Фото: ndtv.com

Танкер с 22 индийскими моряками на борту пропал у берегов Бенина в Западной Африке. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Судно, которое зарегистрировано в Панаме, перевозило около 13,5 тыс. тонн топлива на общую сумму более 8 млн долларов.

Последний раз моряки выходили на связь вечером 31 января по индийскому времени (15.00 по Киеву). Тогда судно пришвартовалось в бенинском портовом городе Котону.

Индийские власти предполагают, что танкер могли захватить пираты, которые попытаются присвоить груз или требовать выкуп за моряков. Пока эта версия не получила подтверждения.

Индийские спасатели продолжают поиски судна.

Напомним, ранее двух моряков, пропавших после столкновения танкера с судном у побережья Китая, нашли мертвыми.