В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли

Еще три человека ранены.

В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли

В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом информирует «Киев оперативный».

Около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.

В нескольких сотнях метров Mercedes въехал в Dacia - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes также въехал в другие три автомобиля.

Водителя Mercedes и еще двух участников ДТП госпитализировали. Два человека погибли.

Напомним, ранее рейсовый автобус с 12 пассажирами перевернулся в Харьковской области.


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