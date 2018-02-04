В Киеве водитель, убегая от полиции, врезался в четыре автомобиля, два человека погибли
Еще три человека ранены.
В Киеве на проспекте Шухевича произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате столкновения два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом информирует «Киев оперативный».
Около полуночи с 3 на 4 февраля водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто.
В нескольких сотнях метров Mercedes въехал в Dacia - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes также въехал в другие три автомобиля.
Водителя Mercedes и еще двух участников ДТП госпитализировали. Два человека погибли.
Напомним, ранее рейсовый автобус с 12 пассажирами перевернулся в Харьковской области.
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Транспорт
04.02.2018 12:02