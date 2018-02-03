Мининфраструктуры выделит средства на сертификацию EASA аэропорта "Ужгород"
Сертификация позволит восстановить работу аэропорта.
Министерство инфраструктуры Украины согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме "Ужгород".
Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Отсутствие европейской сертификации - главная причина, почему аэропорт сейчас не работает в обычном режиме.
"Сертификацию проводить Европейское агентство по безопасности полетов EASA, ее отсутствие - главная причина, по которой невозможно восстановить полноценную работу Международного аэропорта" Ужгород ". Как известно, Ужгородский аэропорт - единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства (Словакии), которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA", - говорится в сообщении Москаля.
Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт без своей сертификации.
Напомним, два года назад аэропорт "Ужгород" закрыли из-за нарушений правил безопасности.
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03.02.2018 15:11