?Мининфраструктуры выделит средства на сертификацию EASA аэропорта "Ужгород"

Сертификация позволит восстановить работу аэропорта.

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Министерство инфраструктуры Украины согласовало выделение 58 тысяч 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме "Ужгород".

Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля. Отсутствие европейской сертификации - главная причина, почему аэропорт сейчас не работает в обычном режиме.

"Сертификацию проводить Европейское агентство по безопасности полетов EASA, ее отсутствие - главная причина, по которой невозможно восстановить полноценную работу Международного аэропорта" Ужгород ". Как известно, Ужгородский аэропорт - единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства (Словакии), которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA", - говорится в сообщении Москаля.

Сегодня аэропорт в Ужгороде работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт без своей сертификации.

Напомним, два года назад аэропорт "Ужгород" закрыли из-за нарушений правил безопасности.