Во Львове умер велосипедист, который ударился головой в неправильно установленный билборд
Из-за столкновения мужчина больше месяца находился в больнице.
Во Львове в больнице скончался мужчина, который в конце декабря 2017 получил травмы позвоночника в результате столкновения с неправильно установленным рекламным билбордом на ул. Княгини Ольги во Львове. Об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего.
Инцидент произошел вечером 29 декабря. Тогда человек стукнулся головой в билборд, который установили слишком низко. Велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.
Велосипедисту становилось лучше, но после проведенной операции он скончался. Мужчине было 54 года. У него осталась жена и дочь.
Рекламный щит, через который произошел инцидент, сняли только после требования активистов.
Напомним, во Львове 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.02.2018 23:21