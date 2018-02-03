Во Львове умер велосипедист, который ударился головой в неправильно установленный билборд

Из-за столкновения мужчина больше месяца находился в больнице.

Во Львове в больнице скончался мужчина, который в конце декабря 2017 получил травмы позвоночника в результате столкновения с неправильно установленным рекламным билбордом на ул. Княгини Ольги во Львове. Об этом ZAXID.NET сообщил друг погибшего.

Фото: zaxid.net

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Тогда человек стукнулся головой в билборд, который установили слишком низко. Велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

Велосипедисту становилось лучше, но после проведенной операции он скончался. Мужчине было 54 года. У него осталась жена и дочь.

Рекламный щит, через который произошел инцидент, сняли только после требования активистов.

Напомним, во Львове 10-летний мальчик погиб, провалившись под лед.


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