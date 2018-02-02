Девушки Детройтского автосалона NAIAS 2018

Продолжавшийся 16 дней и завершившийся в минувшее воскресенье в Детройте Североамериканский автосалон NAIAS 2018 порадовал количеством новинок и одновременно огорчил отсутствием привычных для крупнейших мировых автомобильных выставок хостесс. Более 800 тысяч посетителей автосалона и более 5 тысяч журналистов из 60 стран мира стали свидетелями 52 мировых премьер и смогли ознакомиться с более чем 700 моделями новых автомобилей.

А вот с девушками в Детройте была просто беда. На своем 30-м году в качестве международного мероприятия, NAIAS решил отказаться от хостесс. О причинах этого решения организаторов выставки можно догадываться. Скорее всего, они те же, что были у организаторов Брюссельского автосалона, ограничивших число девушек на стендах, и у боссов Формулы-1, решивших отказаться в этом году от услуг грид-герлз. Печально всё это...

Тем не менее, среди экспонентов Детройтского автосалона нашлись компании, пригласившие для ознакомления публики с техническими и дизайнерскими особенностями своих новинок очаровательных девушек, фотографии которых вы найдете в нашей галерее.

С наступающими выходными! И до следующей пятницы.

В нашей традиционной пятничной рубрике девушки Североамериканского международного автосалона NAIAS 2018 в Детройте.