Ford рассказал, когда покажет Focus 4.

Ford огорошил поклонников, раскрыв, наконец, точную дату премьеры «Фокуса» четвертого поколения. Сначала машину ожидали увидеть на Детройтском автосалоне, затем – на Женевском, что даже более логично. Но Ford, как оказалось, приберегает новинку до специального мероприятия, которое пройдет только в апреле.

Таким образом, даже в Европе, на основном рынке, Focus вряд ли появится в продаже раньше конца лета. Производитель подтвердил появление пятидверного хэтчбека и универсала. В перечне комплектаций появятся «приспортивленная» ST-Line и роскошная Vignale. Будут и заряженные модификации ST и RS, а также принципиально новый вариант – псевдокроссовер с приставкой Active.

В гамму двигателей войдет литровая «трешка» EcoBoost в трех вариантах мощности от 100 до 140 л.с., а также «четверки» объемом 1,5 и 2,0 литра. Дизель ожидается только один – полуторалитровый. Классических автоматов не будет вовсе. В качестве альтернативы механике можно будет заказать преселектив PowerShift.

Ford рассказал, когда покажет Focus 4

Машину не показали в Детройте, не привезут ее и в Женеву.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото с сайта motor1.com.


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