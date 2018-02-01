В 2017 году в Украине зарегистрировали 3265 электромобилей. Это почти вдвое больше, чем в 2016

В 2017 году в Украине зарегистрировали 3265 электромобилей, это почти вдвое больше (на 91%), чем в 2016. Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли (ФРАО), основываясь на данных МВД. , пишут AIN.UA

В 2017 году в Украине зарегистрировали 3265 электромобилей. Это почти вдвое больше, чем в 2016

Самой популярной маркой электромобиля в Украине остается Nissan — в 2017 году было зарегистрировано 2666 электрокаров бренда. Далее идут BMW (117), Tesla (111), Ford (76) и Fiat (46).

В 2017 году в Украине зарегистрировали 3265 электромобилей. Это почти вдвое больше, чем в 2016

Стоит отметить, что ФРАО под «регистрацией в Украине» подразумевает первичные и вторичные регистрации, а также регистрации автомобилей, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или ГТД. В организации обращают внимание, что первичные регистрации составили почти 40% от всего объема зарегистрированных электромобилей в 2017 году.


Дмитрий Демченко, AIN


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