В США произошла авария с поездом, перевозившим конгрессменов-республиканцев

Поезд, который перевозил конгрессменов и членов их семей в один из горных курортов в Западной Вирджинии, столкнулся с грузовиком.

Инцидент произошел в среду, сообщил американский центральный телеканал Fox News.

«Поезд, который перевозил членов Конгресса к месту отдыха Республиканской партии в Западной Вирджинии, попал в аварию вследствие столкновения с самосвалом, после чего сошел с рельсов», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе городка Крозет, штат Вирджиния, недалеко от Шарлотсвилля. Это был специально заказанный поезд для членов Конгресса, который следовал на курорт Гринбери.

Пока нет точной информации о том, сколько людей пострадали, и какой характер повреждений они имеют. По сообщениям СМИ , никто из членов Конгресса и их семей не получил травм. Но конгрессмен Роджер Марш сообщил в Твиттере, что он оказывает помощь пострадавшим.

Вероятно, что ранения получил водитель грузовика. По сообщениям, ему была оказана первая медицинская помощь.

Тем временем, в социальных сетях появляются фото с места инцидента. На них виден перевернутый грузовик рядом с поездом.