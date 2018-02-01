Полиция: Пьяных водителей стало на четверть больше

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В 2017 году правоохранители зафиксировали более 114 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения, что на четверть больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба Нацполиции.

«Всего же в прошлом году произошло 162 500 дорожно-транспортных происшествий. Из них по вине пьяных водителей — 5800. На дорогах страны погибли почти 3,5 тысячи человек», — рассказал Билошицкий.

По его словам, проблема управления автомобилем в состоянии опьянения остается критической. Он добавил, что количество пьяных водителей не уменьшилась даже после повышения штрафов от 10,2 до 40,8 тысяч гривен и лишение права управления транспортными средствами от 1 до 10 лет (если нарушение было совершено в третий раз — ред.) в 2016 году.

По мнению Билошицкого, безответственное отношение к дорожному движению, в частности — управление в состоянии опьянения, связано с отсутствием необходимого механизма контроля и выявления такого вида правонарушения.

Также он сообщил, что в 2017 году полицейские зарегистрировали 27220 ДТП, в которых погибли 3432 человека и почти 35 тысяч получили травмы.

При этом подавляющее большинство аварий произошли из-за нарушения Правил дорожного движения.

«В частности, нарушение правил маневрирования стало причиной 58400 ДТП, в которых погибли 199 человек. 658 человек погибло в результате аварий вследствие превышения безопасной скорости. Управление транспортом в состоянии опьянения привело к 115 смертям «, — сказал Билошицкий.

Он добавил, что среди других «популярных» нарушений — несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.

Полицейский отметил, что сейчас нужен четкий механизм, который используется в европейских странах: остановка транспортного средства с целью проведения проверки.

По его мнению, «чувство у каждого водителя неотвратимости наказания — очень важная превентивная мера, которая должна быть у нас обеспечена».


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