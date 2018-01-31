У Kia будет первая модель, созданная для Индии.

Согласно официальной статистике, второе место в мире по продажам автомобилей после Китая занимают США . Однако свои позиции (читай: объемы продаж) заметно улучшает Индия. Поэтому некоторые производители считают необходимым выпускать для страны специальные модели.

У Kia таких доселе не было, но через неделю ситуация будет исправлена. На автосалоне в Нью-Дели, открывающемся в феврале, корейцы представят концептуальный кроссовер SP Concept. Его тизеры перед вами. Машина однозначно намекает на серийный недорогой вседорожник. Этот формат в Индии любят, как и на всех развивающихся рынках.

Отметим, что компания Kia вообще пока не представлена в Индии! Так что вместе с прототипом SP Concept марка покажет весь свой глобальный модельный ряд. Вероятно, на основании отзывов прессы и потенциальных покупателей будет приниматься решение, какие из машин выйдут на местный рынок.

Подробностей о Kia SP Concept нет. Их компания раскроет позднее.