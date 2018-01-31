Первый электромобиль Volvo выпустят в 2019 году

Шведский автомобильный концерн Volvo разработает свой первый полностью электрический автомобиль с нуля и сделает его частью 40-го семейства автомобилей, к которому сегодня относятся седан S40, пятидверный хэтчбек V40 и компактный кроссовер XC40.

Как сообщает Autocar, новая машина, которая унаследует общие внешние черты семейства, будет запущена в производство в 2019 году.

В середине прошлого года Volvo объявила о намерении прекратить с 2019 года выпуск бензиновых и дизельных автомобилей, переключившись на выпуск электрических машин. При этом утверждалось, что первыми электрическими машинами компании станут уже существующие автомобили, доработанные под электрический привод. Компания также заявила о намерении разработать три новых электромобиля.

Теперь же выяснилось, что новый электромобиль будет создан на базе концепта 40.2, представленного в 2017 году, и станет первой машиной такого класса в линейке Volvo. Уже после этого компания начнет вводить электрические версии существующих моделей, первой из которых станет электрический кроссовер на базе XC40.

По своим размерам первый электромобиль Volvo на базе концепта 40.2 будет аналогичен машинам 40-го семейства: длина 4,3-4,4 метра, ширина 1,7-1,8 метра, длина колесной базы 2,6-2,7 метра. Дальность пробега первого полностью электрического автомобиля Volvo на одном заряде аккумулятора составит около 500 километров. Другие подробности о новой машине пока не раскрываются.

В настоящее время несколько государств Европы рассматривают возможность введения полного запрета на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые используются на них в качестве главной силовой установки. Так, запрет на такие машины с 2025 года планируют ввести Нидерланды и Норвегия. В Германии аналогичный запрет начнет действовать с 2030 года, а во Франции и в Великобритании — с 2040-го.