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Киевский фуникулер сломался Организовано автобусное сообщение. Фото: kievcity.gov.ua С 7:00 31 января киевский фуникулер по техническим причинам не работает, сообщается на сайте "Киевпастранса". На месте работают специалисты. О возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно. Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.

LB.ua

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