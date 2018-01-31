Киевский фуникулер сломался

Организовано автобусное сообщение.

Киевский фуникулер сломался
Фото: kievcity.gov.ua

С 7:00 31 января киевский фуникулер по техническим причинам не работает, сообщается на сайте "Киевпастранса". На месте работают специалисты.

О возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно.

Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.


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