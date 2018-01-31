2018-01-31
Киевский фуникулер сломался
Организовано автобусное сообщение.
Фото: kievcity.gov.ua
С 7:00 31 января киевский фуникулер по техническим причинам не работает, сообщается на сайте "Киевпастранса". На месте работают специалисты.
О возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно.
Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение.
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