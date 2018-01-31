Nuro представляет свой особый автономный транспорт

Nuro представляет свой особый автономный транспорт

Мы и раньше могли видеть наземные беспилотные дроны. Но авто от Nuro сильно от них отличается. Этот маленький беспилотный автомобиль был сделан, чтобы ехать на дороге, как обычное транспортное средство.

Сегодня стало известно, что на его финансирование ушло 92 миллиона долларов США.

Особые технические детали были выпущены специально для этого транспортного средства. Оно построено из сверхлегких материалов, примерно на половину ширины легкового автомобиля и предназначено для использования в окрестностях.

Груз просто загружается в одном месте и затем приезжает к получателю в другом месте. Таким образом, это не похоже на некоторые из самообслуживающих продуктов.

По словам источника, эта машина окажет в будущем огромное влияние.

Он добавил: «Мы провели последние 18 месяцев, применяя свой опыт для выполнения этой миссии. Результатом является самоходное транспортное средство, предназначенное для выполнения ваших поручений…».

Это транспортное средство может фактически войти в коммерческое использование.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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